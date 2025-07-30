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Регион
30 июля, 20:49

«Спартак» стартовал в Кубке России с победы над «Ростовом»

Спартак обыграл Ростов со счётом 2:0 в первом туре группового этапа Кубка России

Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Московский «Спартак» обыграл «Ростов» на выезде со счётом 2:0 в первом туре группового этапа Кубка России. Матч прошёл на «Ростов-Арене».

Счёт открыл Даниил Хлусевич, отличившийся на 28-й минуте. В компенсированное время первой половины Пабло Солари реализовал пенальти и закрепил преимущество красно-белых.

Сейчас обе команды играют в группе C вместе с «Динамо» Махачкала и «Пари Нижний Новгород». Тур открылся победой махачкалинцев над нижегородцами (1:0). В следующем раунде, 12 августа, «Спартак» примет «Динамо», а ростовчане 14 августа сыграют в гостях против «Пари НН».

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А ранее «Спартак» потерпел поражение от калининградской «Балтики» со счётом 0:3 в рамках второго тура Мир — Российской премьер-лиги, который прошёл 26 июля на «Лукойл-Арене». Впервые два игрока красно-белых были удалены с поля до 58-й минуты, что стало историческим моментом.

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Тимур Хингеев
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