«Спартак» стартовал в Кубке России с победы над «Ростовом»

Московский «Спартак» обыграл «Ростов» на выезде со счётом 2:0 в первом туре группового этапа Кубка России. Матч прошёл на «Ростов-Арене».

Счёт открыл Даниил Хлусевич, отличившийся на 28-й минуте. В компенсированное время первой половины Пабло Солари реализовал пенальти и закрепил преимущество красно-белых.

Сейчас обе команды играют в группе C вместе с «Динамо» Махачкала и «Пари Нижний Новгород». Тур открылся победой махачкалинцев над нижегородцами (1:0). В следующем раунде, 12 августа, «Спартак» примет «Динамо», а ростовчане 14 августа сыграют в гостях против «Пари НН».