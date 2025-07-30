Защитник ЦСКА Роша подписал контракт с Аль-Джазирой на два года

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша договорился о переходе в клуб из ОАЭ «Аль-Джазира», контракт был подписан. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на агентство Sferico Sport Management.

«Роша — игрок «Аль-Джазиры». Он подписал контракт на два года», — указано в сообщении.

Футболист после ухода из ЦСКА будет получать 3 миллиона евро (285 млн рублей) в год. То есть, за два года действия контракта он получит 6 миллионов евро (570 млн рублей).

В минувшем сезоне российской премьер-лиги тридцатилетний защитник принял участие в 26 матчах, где отметился одним точным ударом и двумя голевыми передачами. В розыгрыше национального кубка он выходил на поле в девяти играх, записав на свой счёт одну результативную передачу.

Согласно данным авторитетного футбольного портала Transfermarkt, текущая трансферная стоимость бразильского легионера составляет шесть миллионов евро. Роша выступал за столичный клуб с лета 2022 года.