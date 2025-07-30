Защитник ЦСКА Роша подписал контракт с Аль-Джазирой на два года
Виллиан Роша. Обложка © Wikipedia / Антон Зайцев
Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша договорился о переходе в клуб из ОАЭ «Аль-Джазира», контракт был подписан. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на агентство Sferico Sport Management.
«Роша — игрок «Аль-Джазиры». Он подписал контракт на два года», — указано в сообщении.
Футболист после ухода из ЦСКА будет получать 3 миллиона евро (285 млн рублей) в год. То есть, за два года действия контракта он получит 6 миллионов евро (570 млн рублей).
В минувшем сезоне российской премьер-лиги тридцатилетний защитник принял участие в 26 матчах, где отметился одним точным ударом и двумя голевыми передачами. В розыгрыше национального кубка он выходил на поле в девяти играх, записав на свой счёт одну результативную передачу.
Согласно данным авторитетного футбольного портала Transfermarkt, текущая трансферная стоимость бразильского легионера составляет шесть миллионов евро. Роша выступал за столичный клуб с лета 2022 года.
Ранее Life.ru сообщал, что ЦСКА сменил главного тренера: вместо уехавшего в греческий АЕК Марко Николича москвичей возглавил Фабио Челестини. Кроме того, клуб подписал контракт с 20-летним бразильским футболистом Матеусом Алвесом, которого называют вундеркиндом. Его переход был представлен зрелищным промо-видео.