Многовато их: В Госдуме поддержали ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
Зампред ГД Жуков поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
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В РПЛ может сократиться количество легионеров — Минспорт предлагает ограничить состав 10 иностранцами в заявке и 5 на поле. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков поддержал эту инициативу.
«Хочется, чтобы больше российских футболистов играло, чтобы они получали возможности для прогресса. Я понимаю позицию Минспорта. Есть ощущение, что у нас в РПЛ засилье иностранцев, многовато их. Три россиянина на поле — куда это годится?» — сказал парламентарий в беседе с «ВсёПроСпорт»
При этом он отметил, что клубы, скорее всего, не поддержат ужесточение лимита. Окончательное решение будет зависеть от позиции РФС.
Согласно текущим правилам, действующим с сезона-2022/23, клубы РПЛ могут заявлять до 13 легионеров и выпускать на поле не более 8. Новый лимит, предложенный Минспортом, планируется ввести с сезона-2026/27, об инициативе со ссылкой на источники в ведомстве вчера сообщил спортивный журналист Иван Карпов.
Ранее Life.ru рассказывал, что бюджет ФК «Зенит» на будущий сезон может составить 20 миллиардов рублей. В пресс-службе команды напомнили, что точная информация станет известна в конце сезона в составе общей отчётности РФС, но признали, что ориентировочный план примерно такой, как сообщают в СМИ.