Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 09:26

Стал известен бюджет самого богатого футбольного клуба России на ближайший сезон РПЛ

РБК Спорт: Бюджет ФК Зенит может достить 20 млрд рублей в ближайшем сезоне

Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Бюджет петербургского «Зенита» на новый сезон может достичь 20 млрд рублей. Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с финансовым планированием клуба. В пресс-службе команды отметили, что бюджет клубов РПЛ публикуется в конце сезоне в рамках общей отчётности РФС.

«Но финансовый план, включая затраты на инфраструктуру «Газпром Арены», спортивной базы и академии, на этот сезон примерно такой. Многое зависит от рекламных показателей и, как следствие, релевантных спонсорских поступлений, а также результатов трансферной детальности»,приводит ответ издание.

По данным РБК, генспонсор — «Газпром» — может вложить до 5 млрд рублей. Впрочем, в пресс-службе клуба это опровергли, подчеркнув, что 60% доходов составляют коммерческие контракты без прямых инвестиций. В прошлом сезоне расходы «Зенита» составили 21 млрд при доходах в 25 млрд. Отдельно отмечается, что за последнее десятилетие клуб потратил на футболистов из Южной Америки рекордные для РПЛ 350–370 млн евро.

Акинфеева признали лучшим игроком в 500 матче РПЛ в качестве капитана ЦСКА
Акинфеева признали лучшим игроком в 500 матче РПЛ в качестве капитана ЦСКА

Ранее Life.ru рассказывал, что три российских футбольных клуба за минувший год потратили на зарплаты спортсменов около 28 миллиардов рублей. Среди этих команд петербургский ФК «Зенит», а также столичные «Спартак» и «Динамо». Футболисты этих клубов лидируют по уровню личных доходов третий год к ряду.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ФК Зенит
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar