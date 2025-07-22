Стал известен бюджет самого богатого футбольного клуба России на ближайший сезон РПЛ
РБК Спорт: Бюджет ФК Зенит может достить 20 млрд рублей в ближайшем сезоне
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Бюджет петербургского «Зенита» на новый сезон может достичь 20 млрд рублей. Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с финансовым планированием клуба. В пресс-службе команды отметили, что бюджет клубов РПЛ публикуется в конце сезоне в рамках общей отчётности РФС.
«Но финансовый план, включая затраты на инфраструктуру «Газпром Арены», спортивной базы и академии, на этот сезон примерно такой. Многое зависит от рекламных показателей и, как следствие, релевантных спонсорских поступлений, а также результатов трансферной детальности», — приводит ответ издание.
По данным РБК, генспонсор — «Газпром» — может вложить до 5 млрд рублей. Впрочем, в пресс-службе клуба это опровергли, подчеркнув, что 60% доходов составляют коммерческие контракты без прямых инвестиций. В прошлом сезоне расходы «Зенита» составили 21 млрд при доходах в 25 млрд. Отдельно отмечается, что за последнее десятилетие клуб потратил на футболистов из Южной Америки рекордные для РПЛ 350–370 млн евро.
Ранее Life.ru рассказывал, что три российских футбольных клуба за минувший год потратили на зарплаты спортсменов около 28 миллиардов рублей. Среди этих команд петербургский ФК «Зенит», а также столичные «Спартак» и «Динамо». Футболисты этих клубов лидируют по уровню личных доходов третий год к ряду.