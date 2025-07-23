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Регион
23 июля, 07:12

Президентом ФК «Ахмат» после ухода Кадырова назначен Якуб Закриев

ФК Ахмат: Кадыров покидает должность президента клуба, его пост займёт Закриев

Якуб Закриев. Обложка © VK / ФК «Ахмат» Грозный

Якуб Закриев. Обложка © VK / ФК «Ахмат» Грозный

Пост президента футбольного клуба «Ахмат» покинул старший сын главы Чеченской Республики Ахмат Кадыров. Его место занял Якуб Закриев, ранее занимавший должность вице-президента команды. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Якуб Салманович с начала 2017 года занимал должность вице-президента клуба, активно участвуя в жизнедеятельности команды. Желаем удачи и успехов Якубу Салмановичу во благо родного клуба», —говорится в заявлении.

О решении Ахмата Кадырова сложить с себя полномочия стало известно 23 июля.

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Ранее дочь главы Чеченской Республики Айшат Кадырова также объявила о решении покинуть пост заместителя председателя кабинета министров региона. По её словам, она уходит из политики, чтобы сосредоточиться на модной индустрии. Айшат отметила, что работа в правительстве стала для неё ценным жизненным этапом, однако считает, что такая должность больше подходит «сильному мужчине».

Милена Скрипальщикова
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