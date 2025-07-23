Президентом ФК «Ахмат» после ухода Кадырова назначен Якуб Закриев

«Якуб Салманович с начала 2017 года занимал должность вице-президента клуба, активно участвуя в жизнедеятельности команды. Желаем удачи и успехов Якубу Салмановичу во благо родного клуба», —говорится в заявлении.

Ранее дочь главы Чеченской Республики Айшат Кадырова также объявила о решении покинуть пост заместителя председателя кабинета министров региона. По её словам, она уходит из политики, чтобы сосредоточиться на модной индустрии. Айшат отметила, что работа в правительстве стала для неё ценным жизненным этапом, однако считает, что такая должность больше подходит «сильному мужчине».