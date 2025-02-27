Дочь Рамзана Кадырова объявила об уходе из политики в моду

Пост заместителя председателя кабинета министров Чечни решила покинуть дочь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат. Она объявила об уходе из политики, чтобы полностью посвятить себя моде.

Дочь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат покинула пост зампреда кабмина Чечни. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ayshatkadyrova

«С радостью сообщаю, что я возвращаюсь (...) в модный бизнес, буду радовать всех женщин (...) Самое главное, что я продолжаю идти по пути своего дедушки [Ахмата Кадырова]» — заявила дочь главы Чечни в соцсетях.

Девушка добавила, что работа на посту заместителя Председателя Правительства стала для неё ценным опытом. Однако она считает, что эта роль больше подходит «сильному мужчине».