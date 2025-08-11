«Нужен другой вратарь»: ПСЖ призвали продать Матвея Сафонова
Пирес посоветовал ПСЖ продать Сафонова, чтобы найти более сильного вратаря
Матвей Сафонов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Экс-футболист «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес предложил клубу «Пари Сен-Жермен» продать российского голкипера Матвея Сафонова. В интервью YouTube-каналу Carré, он пояснил что вратарь недостаточно сильный и не сможет тягаться с итальянцем Джанлуиджи Доннарумме.
Пирес считает, что спортсмену из Италии требуется более серьёзный конкурент. Это бы способствовало усиленной мотивации для развития навыков.
«Нужен другой вратарь. Возможно, чтобы составить конкуренцию Доннарумме и помочь ему прогрессировать дальше», — объяснил бывший футболист.
Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов может покинуть клуб из-за трансфера украинского защитника Ильи Забарного. Руководство парижан готово продать Сафонова, чтобы завершить переход Забарного из «Борнмута», поскольку украинский футболист отказался выступать в одной команде с россиянином.