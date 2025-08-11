Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 16:53

«Нужен другой вратарь»: ПСЖ призвали продать Матвея Сафонова

Пирес посоветовал ПСЖ продать Сафонова, чтобы найти более сильного вратаря

Матвей Сафонов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Матвей Сафонов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Экс-футболист «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес предложил клубу «Пари Сен-Жермен» продать российского голкипера Матвея Сафонова. В интервью YouTube-каналу Carré, он пояснил что вратарь недостаточно сильный и не сможет тягаться с итальянцем Джанлуиджи Доннарумме.

Пирес считает, что спортсмену из Италии требуется более серьёзный конкурент. Это бы способствовало усиленной мотивации для развития навыков.

«Нужен другой вратарь. Возможно, чтобы составить конкуренцию Доннарумме и помочь ему прогрессировать дальше», — объяснил бывший футболист.

ПСЖ объявил о переходе конкурента Сафонова за 40 млн евро
ПСЖ объявил о переходе конкурента Сафонова за 40 млн евро

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов может покинуть клуб из-за трансфера украинского защитника Ильи Забарного. Руководство парижан готово продать Сафонова, чтобы завершить переход Забарного из «Борнмута», поскольку украинский футболист отказался выступать в одной команде с россиянином.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Матвей Сафонов
  • ФК ПСЖ
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar