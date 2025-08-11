«Нужен другой вратарь»: ПСЖ призвали продать Матвея Сафонова

Экс-футболист «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес предложил клубу «Пари Сен-Жермен» продать российского голкипера Матвея Сафонова. В интервью YouTube-каналу Carré, он пояснил что вратарь недостаточно сильный и не сможет тягаться с итальянцем Джанлуиджи Доннарумме.

Пирес считает, что спортсмену из Италии требуется более серьёзный конкурент. Это бы способствовало усиленной мотивации для развития навыков.

«Нужен другой вратарь. Возможно, чтобы составить конкуренцию Доннарумме и помочь ему прогрессировать дальше», — объяснил бывший футболист.