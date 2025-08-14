ПСЖ Сафонова впервые в истории выиграл Суперкубок УЕФА
ПСЖ отыгрался с 0:2 в игре с Тоттехэмом и впервые в истории выиграл Суперкубок УЕФА
ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА 2025 года. Обложка © X / Paris Saint-Germain
Французский «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Тоттенхэм» в матче за Суперкубок УЕФА, прошедший на стадионе «Фриули» в итальянском Удине. Основное время завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались парижане.
Лондонцы повели в два мяча после точных ударов Микки ван де Вена (39-я минута) и Кристиана Ромеро (48). Однако ПСЖ смог отыграться благодара голам Ли Кан Ина (85) и Гонсалу Рамуша (90+4).
Стоит отметить, что в составе парижан дебютировал вратарь Люка Шевалье, которого приобрели из «Лилля». Россиянин Матвей Сафонов был в запасе и на поле не появился.
ПСЖ впервые в истории выиграл Суперкубок УЕФА. Напомним, в прошлом сезоне клуб из Парижа стал победителем Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» участвовал в матче как победители Лиги Европы.
Напомним, основной голкипер ПСЖ в прошлом сезоне Джанлуиджи Доннарумма объявил об уходе из клуба. Вместе с парижанами он четыре раза выигрывал чемпионат Франции, два раза становился обладателем кубка страны, а в прошедшем сезоне выиграл Лигу чемпионов.