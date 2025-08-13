Футболист Доннарумма объявил об уходе из ПСЖ

Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма покинул французскую команду «Пари Сен-Жермен». Об этом спортсмен сообщил в социальных сетях.

«Дорогие болельщики ПСЖ, с первого дня моего нахождения в клубе я отдал все силы на поле и за его пределами, чтобы заслужить своё место и с гордостью защищать ворота этого клуба. К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть его частью и вносить свой вклад в успех, это решение меня разочаровывает и огорчает», — говорится в публикации голкипера.

Доннарумма обратился к бывшим сокомандникам, поблагодарив их за игры и за каждый разделённый с ним момент. Спортсмен добавил, что для него было огромной честью выходить на поле в составе «Пари Сен-Жермен».

26-летний вратарь выступал за ПСЖ с 2021 года. В составе клуба он четыре раза выигрывал Чемпионат Франции, два раза становился обладателем кубка страны, в прошедшем сезоне выиграл Лигу чемпионов. Вместе со сборной Италии Доннарумма выиграл чемпионат Европы в 2021 году. В сезоне-2024/25 голкипер провёл в составе французского клуба 47 матчей, 17 из которых — «на ноль».