7 августа, 22:29

Месси и Роналду второй год подряд не попали в число номинантов на Золотой мяч

Португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin / Shutterstock / FOTODOM / Fabideciria

France Football опубликовал список из 30 претендентов на «Золотой мяч», в котором второй год подряд отсутствуют Криштиану Роналду и Лионель Месси. С 2003 по 2023 год включительно хотя бы один из них регулярно получал номинацию.

Месси остаётся рекордсменом по количеству побед (8), Роналду занимает второе место в истории (5 наград). Их отсутствие в списке претендентов второй год подряд знаменует начало новой эры в мировом футболе.

Церемония награждения состоится 22 сентября в Париже, Франция. Полный список номинантов выглядит так:

Полный список номинантов на «Золотой мяч». Фото © Life.ru

Напомним, в прошлом году «Золотой мяч» получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Игрок впервые в карьере стал обладателем награды такого масштаба. До этого его признавали лучшим игроком Лиги чемпионов УЕФА.

Артём Гапоненко
