Будущий матч сборных России и Катара по футболу назвали полезным спаррингом

Сборные России и Катара проведут товарищеский матч 7 сентября на территории катарского государства. Об этом сообщил Максим Пономарёв, участвовавший в организации чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Пока не знаю, на каком стадионе будут играть Катар и Россия. Я бывал на всех, и все они хорошего уровня. Думаю, что с организацией этого матча проблем не возникнет — все спортивные мероприятия в Катаре проходят на достаточно высоком организационном уровне», — заявил Пономарёв в интервью «Чемпионату».

Он отметил, что высокий уровень организации спортивных событий в Катаре во многом обеспечен российскими специалистами, работавшими в том числе на домашнем ЧМ. По его мнению, игра с катарской сборной станет полезным спаррингом для российской команды, а сам матч пройдёт без осложнений.