Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 13:00

Сборная России сыграет с участником чемпионата мира

РФС: Сборные России и Иордании проведут товарищеский матч 4 сентября

Обложка © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

Обложка © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

Сборная России по футболу проведёт товарищескую встречу с национальной командой Иордании. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Матч состоится 4 сентября 2025 года, однако точное место проведения пока не определено.

«Город и стадион будут объявлены позже»,уточнили в РФС.

Иордания занимает 64-е место в текущем рейтинге ФИФА. В последние годы команда демонстрирует прогресс: в 2024 году она впервые в своей истории вышла в финал Кубка Азии, где уступила Катару. А уже летом 2025-го сборная Иордании добилась исторического достижения, завоевав путёвку на чемпионат мира 2026 года.

Клубы российских вратарей сойдутся в противостоянии за выход в групповой этап Лиги чемпионов
Клубы российских вратарей сойдутся в противостоянии за выход в групповой этап Лиги чемпионов

Напомним, в своём последнем на данный момент матче сборная России разгромила на выезде команду Белоруссии со счётом 4:1. Игра состоялась 10 июня в Минске.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • иордания
  • Сборная России по футболу
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar