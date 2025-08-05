Сборная России сыграет с участником чемпионата мира

Сборная России по футболу проведёт товарищескую встречу с национальной командой Иордании. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Матч состоится 4 сентября 2025 года, однако точное место проведения пока не определено.

«Город и стадион будут объявлены позже», — уточнили в РФС.

Иордания занимает 64-е место в текущем рейтинге ФИФА. В последние годы команда демонстрирует прогресс: в 2024 году она впервые в своей истории вышла в финал Кубка Азии, где уступила Катару. А уже летом 2025-го сборная Иордании добилась исторического достижения, завоевав путёвку на чемпионат мира 2026 года.