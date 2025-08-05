Сборная России сыграет с участником чемпионата мира
РФС: Сборные России и Иордании проведут товарищеский матч 4 сентября
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Сборная России по футболу проведёт товарищескую встречу с национальной командой Иордании. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Матч состоится 4 сентября 2025 года, однако точное место проведения пока не определено.
«Город и стадион будут объявлены позже», — уточнили в РФС.
Иордания занимает 64-е место в текущем рейтинге ФИФА. В последние годы команда демонстрирует прогресс: в 2024 году она впервые в своей истории вышла в финал Кубка Азии, где уступила Катару. А уже летом 2025-го сборная Иордании добилась исторического достижения, завоевав путёвку на чемпионат мира 2026 года.
Напомним, в своём последнем на данный момент матче сборная России разгромила на выезде команду Белоруссии со счётом 4:1. Игра состоялась 10 июня в Минске.