Клубы российских вратарей сойдутся в противостоянии за выход в групповой этап Лиги чемпионов

В финальном квалификационном раунде команды разделены на две ветки — путь чемпионов и путь представителей лиг. В первой категории возможны следующие противостояния: «Лудогорец» или «Ференцварош» сыграют против «Шкендии» или «Карабаха», «Лех» или «Црвена Звезда» встретятся с победителем пары «Динамо» Киев — «Пафос», «Селтику» предстоит матч с победителем пары «Кайрат» — «Слован», а «Базель» может выйти на «Мальмё» или «Копенгаген». Точно известно, что «Буде-Глимт» поборется со «Штурмом». Кстати, за оба клуба выступают российские вратари — Никита Хайкин и Даниил Худяков.