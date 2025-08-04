Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 12:24

Клубы российских вратарей сойдутся в противостоянии за выход в групповой этап Лиги чемпионов

УЕФА провёл жеребьёвку плей-офф Лиги чемпионов за выход в групповой этап

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провёл жеребьёвку финального отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/26. Об этом сообщается на сайте организации.

В финальном квалификационном раунде команды разделены на две ветки — путь чемпионов и путь представителей лиг. В первой категории возможны следующие противостояния: «Лудогорец» или «Ференцварош» сыграют против «Шкендии» или «Карабаха», «Лех» или «Црвена Звезда» встретятся с победителем пары «Динамо» Киев — «Пафос», «Селтику» предстоит матч с победителем пары «Кайрат» — «Слован», а «Базель» может выйти на «Мальмё» или «Копенгаген». Точно известно, что «Буде-Глимт» поборется со «Штурмом». Кстати, за оба клуба выступают российские вратари — Никита Хайкин и Даниил Худяков.

Во втором направлении («путь представителей лиг») возможны такие встречи: «Фейеноорд» или «Фенербахче» против «Ниццы» или «Бенфики», «Рейнджерс» или «Виктория» против с «Зальцбурга» или «Брюгге». Окончательный состав пар определится после завершения третьего отборочного раунда. Первые матчи плей-офф запланированы на 19–20 августа, ответные игры — на 26–27 августа.

Симоне Индзаги покинул «Интер» после провала в финале Лиги чемпионов
Симоне Индзаги покинул «Интер» после провала в финале Лиги чемпионов

Ранее российский голкипер Матвей Сафонов, выигравший Лигу чемпионов в составе ПСЖ, привёз в Москву главный трофей клубного футбола. Пресс-служба сборной России опубликовала видео с кубком.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Лига чемпионов
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar