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Регион
6 августа, 10:37

Сборная России по футболу нашла нового соперника

РФС: В сентябре сборная России сыграет с командой Катара

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Российская сборная по футболу проведёт товарищеский матч с командой Катара 7 сентября в Эр-Райяне. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

«Матч сборной пройдёт 7 сентября в городе Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд», — говорится в сообщении.

Это будет вторая игра сборной России в сентябре — 4 числа команда сыграет дома с Иорданией.

Сборная России сыграет с участником чемпионата мира
Сборная России сыграет с участником чемпионата мира

Ранее в Минске прошёл товарищеский матч между сборными России и Белоруссии, который завершился убедительной победой российской команды — 4:1. Все четыре мяча в ворота белорусской сборной забил форвард московского «Динамо» Ярослав Гладышев.

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Милена Скрипальщикова
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