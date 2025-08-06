Сборная России по футболу нашла нового соперника
РФС: В сентябре сборная России сыграет с командой Катара
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Российская сборная по футболу проведёт товарищеский матч с командой Катара 7 сентября в Эр-Райяне. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.
«Матч сборной пройдёт 7 сентября в городе Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд», — говорится в сообщении.
Это будет вторая игра сборной России в сентябре — 4 числа команда сыграет дома с Иорданией.
Ранее в Минске прошёл товарищеский матч между сборными России и Белоруссии, который завершился убедительной победой российской команды — 4:1. Все четыре мяча в ворота белорусской сборной забил форвард московского «Динамо» Ярослав Гладышев.