Сборная России по футболу нашла нового соперника

Российская сборная по футболу проведёт товарищеский матч с командой Катара 7 сентября в Эр-Райяне. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

«Матч сборной пройдёт 7 сентября в городе Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд», — говорится в сообщении.

Это будет вторая игра сборной России в сентябре — 4 числа команда сыграет дома с Иорданией.