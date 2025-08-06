Лучшего бомбардира российского футбола отправят в Самару из-за страсти к ставкам

Лучшего бомбардира российского футбола Вадим Раков столкнулся с проблемой зависимости от азартных ставок, из-за чего был отправлен в аренду в самарские «Крылья Советов». Об этом узнал SHOT. По словам знакомых спортсмена, он неоднократно оформлял микрозаймы на суммы от 15 тысяч рублей, чтобы участвовать в ставках на спортивные события.

Согласно информации, страсть к ставкам у Ракова проявилась несколько лет назад, когда его доход в московском «Локомотиве» достиг миллиона рублей в месяц. Он увлёкся ставками на различные исходы матчей, включая «экспрессы» и «тоталы», а иногда занимал деньги у окружения для продолжения игры. Когда руководство «Локомотива» узнало о ситуации, было принято решение отправить 20-летнего игрока в годовую аренду в Самару без права досрочного возвращения. В «Крыльях Советов» зарплата форварда составляет около 1,5 миллиона рублей в месяц.