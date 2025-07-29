«Верит в скорый успех»: Врач объяснил, как женщины попадают в ловушку лудомании

Женщины менее подвержены развитию игровой зависимости, однако столкнувшись с ней, чаще становятся пассивными игроками, что не менее опасно. Об этом предупредил психотерапевт Антон Волков. По его словам, лудомания, или патологическая тяга к азартным играм, характеризуется тем, что игра начинает доминировать в жизни человека, отодвигая на второй план другие увлечения и приводя к серьёзным материальным затруднениям.

«Женщины в зависимость от азартных игр впадают реже, но зато сильнее рискуют стать пассивными игроманами. Нередко бывает, что в паре (особенно молодой) партнёрша принимает сторону мужа и готова закрывать глаза даже на крупные проигрыши. Женщина включается в процесс, сопереживает, поддерживает супруга, верит в скорый успех», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

В критических ситуациях женщина, страдающая игроманией, может прибегнуть к помощи родителей. Она может просить о финансовой поддержке, подталкивать к продаже недвижимости или автомобиля, чтобы сохранить семью. Такие случаи нередки и могут привести к разрушению семейных отношений, подчёркивает Волков.

Избавление от игровой зависимости – сложный, но возможный процесс. Ключевым моментом является своевременное осознание проблемы и обращение за квалифицированной помощью.