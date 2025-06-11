«Каждый третий — бездомный»: В Госдуме оценили масштаб проблемы лудомании в России

Каждый третий россиянин, чья жизнь поглощена патологической зависимостью от азартных игр, оказывается бездомным. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.

«От этой болезни — лудомании — в мире страдают 350 млн человек, а каждый третий лудоман в России становится бездомным. Всё начинается с безобидных ставок на спорт, а заканчивается кредитами и разрушенной жизнью. Ведь выигрывает всегда казино», — подчеркнул Метелев в беседе с «Газетой.ru».

Сейчас в России остро ощущается нехватка системной помощи для зависимых. Люди и их семьи часто не знают, куда обратиться за поддержкой. Для решения этой проблемы готовится законопроект, который возложит ответственность за профилактику лудомании на Единого регулятора азартных игр.

Инициатива предполагает, что букмекеры будут ежегодно отчислять 0,1–0,2% от своих доходов на борьбу с зависимостью. Эти средства пойдут на поддержку медицинских и психологических служб, проведение социальной рекламы и финансирование исследований в этой области. Цель — создать эффективную систему предотвращения и лечения, чтобы разорвать порочный круг игрового разорения.