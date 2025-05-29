«Сработает как якорь»: Психолог оценила идею появления инструмента для борьбы с лудоманией

Самозапрет на азартные игры является хорошей идеей, однако возникают сложности касаемо реализации данной инициативы с технической точки зрения. Об этом рассказала психолог Екатерина Кольцова. По её словам, в России довольно много игроманов.

«Игромания, да, как любая мания, любая зависимость — это, конечно, болезнь, и её действительно нужно лечить. Желательно коррекция с психотерапевтом, иногда подключаются психиатры… Может ли самозапрет помочь? Я думаю, да, но чтоб понять человека в состоянии мании, можно представить и алкогольно зависимого человека. То есть, если ему надо, он найдёт варианты», — подчеркнула специалист в беседе с 360.ru.

Кольцова дополнила, что стабильный человек принимает решения взвешенно. Днём он может спокойно обсудить проблемы с семьёй, так как в это время психика ещё не истощена. А уже вечером это сделать труднее, так как человек может легко изменить своё решение.

«Сложно сквозь вот такое пограничное состояние психики пробиться логикой. Есть надежда на то, что он в моменте мании будет вспоминать о том, из-за чего он принял решение поставить самозапрет. Но насколько это будет работать, где можно принести просто другую бумажку написать, непонятно», — объяснила медик.

По словам эксперта, следует включать рациональное мышление, а не поддаваться иррациональным импульсам. Кольцова отметила, что влечение вновь погрузиться в азартные игры будет довольно сильным в состоянии мании. Однако самозапрет, по её словам, может сработать как якорь, напоминающий, зачем человек вообще решил отказаться от пагубного досуга.