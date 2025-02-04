Подпольный покерный клуб накрыли в Москве, несмотря на конспирацию и вход «для своих»

В Москве силовики накрыли подпольный покерный клуб, несмотря на все меры конспирации, устроенные организаторами бизнеса, сообщили в столичном МВД. Приглашение в закрытый клуб можно было получить только по СМС или по рекомендации другого клиента.

В Москве накрыли подпольный покерный клуб. Видео © МВД по Москве

«Игорное заведение располагалось на 2 этаже нежилого дома на востоке столицы и работало в закрытом режиме с соблюдением мер конспирации, преимущественно в ночное время. Вход в него осуществлялся через двери, оборудованные камерами видеонаблюдения, которые были направлены на входную группу для идентификации посетителей», — говорится в тексте.

Сотрудники столичного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО ГУ МВД РФ изъяли игровое оборудование, средства связи и черновую документацию, представляющую интерес для следствия. Возбуждено уголовное дело по ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Организаторы незаконного бизнеса устанавливаются.