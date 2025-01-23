В Петербурге накрыли сеть подпольных казино с доходом в 1 млрд рублей

В Северной столице прикрыли сеть нелегальных игорных клубов. Они были обустроены в жилых квартирах в Московском, Невском, Выборгском и Красносельском районах, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

По данным полиции, подпольный бизнес существовал на протяжении четырёх лет и принёс владельцам не менее 1 млрд рублей — по 25 млн ежемесячно. Всего было открыто семь точек. При этом расходы были минимальны: деньги шли лишь на покрытие аренды квартир и зарплаты персоналу. На рекламу владельцы игорного бизнеса вовсе не тратились, принимая в свои круги только проверенных клиентов.

Полицейские при поддержке Росгвардии задержали семь участников нелегального бизнеса. В их числе были двое организаторов, а также управляющие и техспециалисты. Из квартир изъяли более сотни компьютеров, картридеры, телефоны, банковские карты и около 1,5 млн рублей «налички». По факту случившегося возбуждено уголовное дело.