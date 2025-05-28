Стоп, игра! В Госдуме придумали, как раз и навсегда искоренить лудоманию

Госдума сделала первый шаг к созданию уникального механизма защиты от игровой зависимости, одобрив в первом чтении законопроект о добровольном запрете азартных игр. Эта инициатива, предложенная межфракционной группой депутатов, призвана дать гражданам действенный инструмент для борьбы с собственными игровыми пристрастиями.

Согласно документу, любой желающий сможет подать заявление единому регулятору и быть включённым в особый реестр лиц, отказавшихся от гэмблинга. Это затронет все виды азартных развлечений: от букмекерских контор и тотализаторов до казино и залов игровых автоматов, фактически перекрывая доступ к любым ставкам.

Порядок внесения в этот перечень, а также процедура последующего исключения из него (также по заявлению), будут чётко регламентированы. Таким образом, законопроект предлагает реальный инструмент для тех, кто ищет способ ограничить своё участие в играх и избежать потенциальных финансовых и социальных проблем.