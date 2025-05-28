Стоп, игра! В Госдуме придумали, как раз и навсегда искоренить лудоманию
Госдума в I чтении одобрила законопроект о самозапрете на азартные игры
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Госдума сделала первый шаг к созданию уникального механизма защиты от игровой зависимости, одобрив в первом чтении законопроект о добровольном запрете азартных игр. Эта инициатива, предложенная межфракционной группой депутатов, призвана дать гражданам действенный инструмент для борьбы с собственными игровыми пристрастиями.
Согласно документу, любой желающий сможет подать заявление единому регулятору и быть включённым в особый реестр лиц, отказавшихся от гэмблинга. Это затронет все виды азартных развлечений: от букмекерских контор и тотализаторов до казино и залов игровых автоматов, фактически перекрывая доступ к любым ставкам.
Порядок внесения в этот перечень, а также процедура последующего исключения из него (также по заявлению), будут чётко регламентированы. Таким образом, законопроект предлагает реальный инструмент для тех, кто ищет способ ограничить своё участие в играх и избежать потенциальных финансовых и социальных проблем.
Ранее ФНС одобрила идею создать федеральную базу данных, в которую лудоманы смогут вносить сами себя, чтобы отказаться от азартных игр. Предлагается дать им возможность запретить себе такие виды досуга на срок от трёх месяцев.