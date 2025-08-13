«Недонация!» Жена украинца из ПСЖ захотела навсегда стереть россиян с лица земли и пожалела
Ангелина и Илья Забарные. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / angelina.zabarna
Жена украинского футболиста Ильи Забарного блогер Ангелина Забарная пожелала, чтобы всех россиян «навсегда стёрли с лица планеты». Соответствующий пост появился в её личном блоге.
«Россияне специально лезли в кадр, когда увидели, что мы начали фотографироваться. Но они не учли одного. (Фотографии были отредактированы — с заднего фона убрали людей. — Прим. Life.ru). Жаль, что их так же легко нельзя стереть с планеты навсегда», — написала девушка.
Нацистское высказывание стремительно разлетелось в медиа и в соцсети к Забарной пришли российские футбольные болельщики, чтобы спросить с дамы за слова. Та решила усугубить ситуацию, заявив, что народ России «не имеет права на существование и хорошее отношение».
«Божечки, как мусор обиделся. Истина одна — эту недонацию ненавидит весь мир! Как бы они ни старались это игнорировать», — выкатила второй пост супруга футболиста.
А накануне вечером оба поста пропали из блога Забарной. Причины неизвестны, можно предположить, что на ситуацию повлияло руководство нового клуба его супруга — ПСЖ, которому не нужны репутационные потери на почве межнациональной ненависти.
Напомним, играющий на роли защитника Илья Забарный покинул английский «Борнмут» и подписал контракт с «Пари Сен-Жермен». Соглашение заключено на пять лет. Забарный стал первым украинцем в составе за всю историю ПСЖ. Об этом трансфере было известно некоторое время назад и многих беспокоил вопрос: что будет с российским вратарём Матвеем Сафоновым, с которым украинец ранее отказывался играть? Пока ответ на этот вопрос неясен, но сам голкипер не подтвердил, что собирается покинуть клуб и призвал не верить домыслам СМИ на эту тему.