Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 12:18

«‎Недонация!» Жена украинца из ПСЖ захотела навсегда стереть россиян с лица земли и пожалела

Жена украинского футболиста Забарного пожелала навсегда стереть россиян с земли

Ангелина и Илья Забарные. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / angelina.zabarna

Ангелина и Илья Забарные. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / angelina.zabarna

Жена украинского футболиста Ильи Забарного блогер Ангелина Забарная пожелала, чтобы всех россиян «навсегда стёрли с лица планеты». Соответствующий пост появился в её личном блоге.

«Россияне специально лезли в кадр, когда увидели, что мы начали фотографироваться. Но они не учли одного. (Фотографии были отредактированы — с заднего фона убрали людей. — Прим. Life.ru). Жаль, что их так же легко нельзя стереть с планеты навсегда», — написала девушка.

Нацистское высказывание стремительно разлетелось в медиа и в соцсети к Забарной пришли российские футбольные болельщики, чтобы спросить с дамы за слова. Та решила усугубить ситуацию, заявив, что народ России «не имеет права на существование и хорошее отношение».

«Божечки, как мусор обиделся. Истина одна — эту недонацию ненавидит весь мир! Как бы они ни старались это игнорировать», — выкатила второй пост супруга футболиста.

А накануне вечером оба поста пропали из блога Забарной. Причины неизвестны, можно предположить, что на ситуацию повлияло руководство нового клуба его супруга — ПСЖ, которому не нужны репутационные потери на почве межнациональной ненависти.

ПСЖ объявил о переходе конкурента Сафонова за 40 млн евро
ПСЖ объявил о переходе конкурента Сафонова за 40 млн евро

Напомним, играющий на роли защитника Илья Забарный покинул английский «Борнмут» и подписал контракт с «Пари Сен-Жермен». Соглашение заключено на пять лет. Забарный стал первым украинцем в составе за всю историю ПСЖ. Об этом трансфере было известно некоторое время назад и многих беспокоил вопрос: что будет с российским вратарём Матвеем Сафоновым, с которым украинец ранее отказывался играть? Пока ответ на этот вопрос неясен, но сам голкипер не подтвердил, что собирается покинуть клуб и призвал не верить домыслам СМИ на эту тему.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ФК ПСЖ
  • Украина
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar