Фанаты киевского «Динамо» расстреляли портрет футболиста клуба за поддержку Путина

Румынскому полузащитнику Владиславу Блэнуцэ посыпались угрозы от фанатов киевского «Динамо». Его обвинили в поддержке президента России Владимира Путина и телеведущего Владимира Соловьёва. Всё из-за видео, которое спортсмен разместил в своём TikTok. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на спорте.

Радикальные фанаты киевского «Динамо» расстреляли портрет Блэнуцэ. Видео © Telegram / Mash на спорте

Скриншоты из ролика футболиста быстро распространились в украинских социальных сетях, вызвав бурную реакцию. В ответ на это руководство клуба попыталось смягчить ситуацию, выпустив обращение игрока, в котором он заявил о гордости за возможность выступать за «великий клуб» и произнёс националистический слоган.

Однако радикальные элементы из фан-движения киевского «Динамо», многие из которых состоят в украинских нацбатах, не оставили это без внимания. Они опубликовали видео, на котором стреляют по портрету Блэнуцэ, демонстрируя свою неприязнь к игроку и подчеркивая напряжённость ситуации.

23-летний Владислав Блэнуцэ — румынско-молдавский футболист, играющий на позиции нападающего. В «Динамо» он перешёл в этом году из клуба «Университатя Крайова 1948». В активе форварда семь матчей за молодёжную сборную Румынии (игроки до 21 года).