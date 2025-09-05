Фанаты киевского «Динамо» расстреляли портрет футболиста клуба за поддержку Путина
Фанаты киевского Динамо расстреляли портрет Блэнуцэ за поддержку Путина
Обложка © Telegram / Mash на спорте
Румынскому полузащитнику Владиславу Блэнуцэ посыпались угрозы от фанатов киевского «Динамо». Его обвинили в поддержке президента России Владимира Путина и телеведущего Владимира Соловьёва. Всё из-за видео, которое спортсмен разместил в своём TikTok. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на спорте.
Радикальные фанаты киевского «Динамо» расстреляли портрет Блэнуцэ. Видео © Telegram / Mash на спорте
Скриншоты из ролика футболиста быстро распространились в украинских социальных сетях, вызвав бурную реакцию. В ответ на это руководство клуба попыталось смягчить ситуацию, выпустив обращение игрока, в котором он заявил о гордости за возможность выступать за «великий клуб» и произнёс националистический слоган.
Однако радикальные элементы из фан-движения киевского «Динамо», многие из которых состоят в украинских нацбатах, не оставили это без внимания. Они опубликовали видео, на котором стреляют по портрету Блэнуцэ, демонстрируя свою неприязнь к игроку и подчеркивая напряжённость ситуации.
23-летний Владислав Блэнуцэ — румынско-молдавский футболист, играющий на позиции нападающего. В «Динамо» он перешёл в этом году из клуба «Университатя Крайова 1948». В активе форварда семь матчей за молодёжную сборную Румынии (игроки до 21 года).
Ранее в Тбилиси радикалы избили американца, приняв его за россиянина. Около 60 человек в состоянии наркотического опьянения выкрикивали: «Смотрите, русский идёт!» — после чего избили мужчину. Очевидцы уточнили, что пострадавшим оказался гражданин США.