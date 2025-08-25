В Тбилиси радикалы избили американца, приняв его за россиянина

В Тбилиси на проспекте Руставели группа радикалов напала на американского туриста, приняв его за россиянина. Об этом сообщает газета «Взгляд».

По данным издания, около 60 человек в состоянии наркотического опьянения выкрикивали: «Смотрите, русский идёт!» — после чего избили мужчину. Очевидцы уточнили, что пострадавшим оказался гражданин США Люк Гаррет, приехавший в Грузию как турист.

Инцидент произошёл на глазах у бывшего начальника Генштаба Грузии Левана Николеишвили. Он заявил, что участники подобных акций, продолжающихся на Руставели с ноября 2024 года, представляют собой «наркоманов, пьяниц и безродных подонков».