«Верхний Ларс» снова в заторах: На границе с Грузией образовалась 20-часовая пробка

Серьёзные заторы наблюдаются уже на самой границе с грузинской стороны. Работают всего лишь два окна, из-за чего образуется многокилометровый затор. Быстрее попасть в Россию можно, если выйти из автомобиля и пройти границу пешком. В обратном направлении — из России в Грузию — подобных проблем не наблюдается. Некоторые водители пытались объехать очередь через «карманы», но всё равно застряли в пробке.