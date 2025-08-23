«Верхний Ларс» снова в заторах: На границе с Грузией образовалась 20-часовая пробка
SHOT: Въезд в Россию из Грузии затруднён, туристы стоят в пробке до 20 часов
На российско-грузинской границе в «Верхнем Ларсе» туристы вынуждены ждать около 20 часов из-за многокилометровой пробки. По данным SHOT, сейчас затор составляет примерно пять километров.
Въезд в Россию через «Верхний Ларс» затруднён, туристы стоят в пробке до 20 часов. Видео © Telegam / SHOT
Серьёзные заторы наблюдаются уже на самой границе с грузинской стороны. Работают всего лишь два окна, из-за чего образуется многокилометровый затор. Быстрее попасть в Россию можно, если выйти из автомобиля и пройти границу пешком. В обратном направлении — из России в Грузию — подобных проблем не наблюдается. Некоторые водители пытались объехать очередь через «карманы», но всё равно застряли в пробке.
Ранее сообщалось, что автомобилистам, направляющимся на Крымский мост со стороны Таманского полуострова, разрешено двигаться только по федеральной трассе А-290. Другие маршруты перекрыты и контролируются сотрудниками ГИБДД. За соблюдением ограничений следят дорожные службы, а нарушение запрета грозит административными мерами.
