Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 09:13

«Верхний Ларс» снова в заторах: На границе с Грузией образовалась 20-часовая пробка

SHOT: Въезд в Россию из Грузии затруднён, туристы стоят в пробке до 20 часов

На российско-грузинской границе в «Верхнем Ларсе» туристы вынуждены ждать около 20 часов из-за многокилометровой пробки. По данным SHOT, сейчас затор составляет примерно пять километров.

Въезд в Россию через «Верхний Ларс» затруднён, туристы стоят в пробке до 20 часов. Видео © Telegam / SHOT

Серьёзные заторы наблюдаются уже на самой границе с грузинской стороны. Работают всего лишь два окна, из-за чего образуется многокилометровый затор. Быстрее попасть в Россию можно, если выйти из автомобиля и пройти границу пешком. В обратном направлении — из России в Грузию — подобных проблем не наблюдается. Некоторые водители пытались объехать очередь через «карманы», но всё равно застряли в пробке.

Российские пограничники отказали во въезде украинке из-за подозрительно «чистого» телефона
Российские пограничники отказали во въезде украинке из-за подозрительно «чистого» телефона

Ранее сообщалось, что автомобилистам, направляющимся на Крымский мост со стороны Таманского полуострова, разрешено двигаться только по федеральной трассе А-290. Другие маршруты перекрыты и контролируются сотрудниками ГИБДД. За соблюдением ограничений следят дорожные службы, а нарушение запрета грозит административными мерами.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Грузия
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar