Российские пограничники отказали во въезде украинке из-за подозрительно «чистого» телефона

Украинской гражданке, проживавшей в России с 2018 года и имевшей вид на жительство, отказали во въезде в страну после проверки на границе. Как следует из судебных материалов, при возвращении в Москву из Абу-Даби, пограничники обратили внимание на её переписку с родителями: до начала СВО она велась на русском, а после — исключительно на украинском, пишет РИА «Новости».

Дополнительные подозрения вызвал её телефон: в нём оказалось минимум контактов, переписок и медиафайлов, хотя соцсети ранее были установлены. Пограничная служба решила, что данные намеренно удалялись. Также выяснилось, что её брат уклоняется от мобилизации на Украине.

Женщина подала иск, утверждая, что не связана с украинскими спецслужбами, не распространяет антироссийские материалы и поддерживает СВО, называя родной город «истинно русским». Однако суд счёл отказ во въезде обоснованным и отклонил её требования.