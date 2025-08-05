Стало известно об использовании ВСУ ретрансляторов у российской границы

Вооружённые силы Украины (ВСУ) устанавливают вблизи российской границы на территории Харьковской области ретрансляторы, чтобы увеличить дальность атаки своих беспилотников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры России.

«Именно благодаря этим устройствам противник может бить в том числе по гражданским объектам и терроризировать местное население Белгородской области», — отметил источник.