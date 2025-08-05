Стало известно об использовании ВСУ ретрансляторов у российской границы
РИАН: ВСУ ставят ретрансляторы у границы РФ для увеличения радиуса атак дронов
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) устанавливают вблизи российской границы на территории Харьковской области ретрансляторы, чтобы увеличить дальность атаки своих беспилотников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры России.
«Именно благодаря этим устройствам противник может бить в том числе по гражданским объектам и терроризировать местное население Белгородской области», — отметил источник.
А ранее стало известно, что более 1,5 миллиона россиян установили на свои мобильные устройства приложение Народного фронта «Радар.НФ» для экстренного реагирования на беспилотники ВСУ. Наибольшее число пользователей оказалось в Москве и Московской области — более 446 тысяч скачиваний. Благодаря сервису можно передавать госструктурам информацию об увиденных дронах, ракетах или взрывах.