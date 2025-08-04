Более 1,5 млн россиян установили приложение Радар.НФ для отслеживания дронов

Мобильное приложение Народного фронта «Радар.НФ» для экстренного реагирования на беспилотники ВСУ установили уже более 1,5 миллиона россиян. Как отмечает пресс-службе движения, благодаря сервису можно передавать госструктурам информацию об увиденных дронах, ракетах или взрывах.

«Более 1,5 миллиона россиян установили мобильное приложение »Радар.НФ«, разработанное Народным фронтом, для экстренного реагирования на замеченные БПЛА и диверсионные группы», — говорится в сообщении.

Запуск проекта состоялся в 2023 году. Помимо приложения граждане могут воспользоваться чат-ботом в Telegram. Пользователю достаточно навести телефон на увиденный объект и выбрать его тип, а затем отправить фотографию.

Отмечается, что больше всего установили приложение жители Москвы и Московской области — более 446 тысяч скачиваний. На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область — свыше 106 тысяч, замыкается тройку Краснодарский край — более 70 тысяч установок.