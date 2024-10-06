Всё серьёзно: Google наплевал на жизни россиян удалением «Радар.НФ», считают в ГД

Удаление из Google Play приложения «Радар. НФ», разработанного Народным фронтом, в очередной раз доказывает русофобность и безразличие Запада. Именно поэтому важно задуматься об использовании отечественных аналогов. Об этом Life.ru заявил член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«С момента запуска [«Радар. НФ»] получены десять тысяч сигналов от граждан, благодаря чему десятки беспилотников были ликвидированы. А значит спасены сотни жизней. Но Google это не интересует. Важнее ведь поддерживать русофобию, чем проявлять как минимум человечность. Американский IT-гигант в очередной раз открыто показал пренебрежительное отношение к нашим гражданам», — заявил Немкин, уточнив, что подобное происходит регулярно.

Как пояснил собеседник, Google нередко удаляет российские приложения, и теперь всё намного серьёзнее: очевидно, американскую корпорацию не волнует ни комфорт граждан, ни их жизни. Однако у пользователей есть возможность не терпеть такое отношение к себе со стороны американской компании, считает Немким. Ведь уже давно работают отечественные магазины приложений. Например, RuStore.

«Ещё один аргумент против Google Play — большое количество вредоносных приложений, которые распространяют там злоумышленники», — добавил собеседник.

Наличие подобных прецедентов доказывает, что у Google есть серьёзные проблемы с проверкой приложений перед их загрузкой в магазин. У отечественных магазинов приложений подобное не случается, так как они ответственнее подходят к безопасности загружаемых программ. Тем более, что на российских площадках уже представлено большое количество полезных программ. В частности, есть и «Радар.НФ».