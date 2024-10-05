Из Google Play удалили российское приложение для защиты от дронов «Радар.НФ»
Созданное Народным фронтом приложение «Радар.НФ», которое оповещает об атаках вражеских беспилотников, удалено из магазина Google Play. Соответствующее заявление сделала команда разработчиков. Сейчас приложение доступно только в RuStore и AppGallery, также работает чат-бот в «Телеграме».
«Будем разрабатывать веб-версию приложения, чтобы выложить её на сайте Народного фронта. Несмотря на санкции и несправедливые удаления, мы продолжим работу, ведь наше приложение спасает жизни», — подчеркнул руководитель проекта по разработке «Радара.НФ» Михаил Камышев.
«Радар.НФ» скачали уже более 600 тысяч пользователей. С момента запуска приложения получены тысячи сигналов от россиян, благодаря чему более сотни БПЛА были ликвидированы.
Ранее Life.ru сообщал, что целая гора приложений в Google Play оказалась переносчиком опаснейшего трояна. Вирус запускает другие вредоносные компоненты: начинает установку сторонних приложений, а также открывает произвольные ссылки, приводит в исполнение JavaScript-код и даже оформляет платные подписки.
Скрин из видео / Telegram / Народный фронт