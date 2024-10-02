Google заплутал в санкциях и сделал Rutube эксклюзивом для американцев
Из-за ошибки приложение Rutube стало доступно в Google Play только в США
Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube могут скачать только пользователи из США, а всё дело в путанице в Google Play. Об этом сообщила пресс-служба площадки в своём телеграм-канале.
«В магазине Google Play произошла забавная путаница: вместо введения строгих санкций приложение Rutube стало доступно только в США! Американцы уже активно изучают искусство русского стендапа и кулинарные мастер-классы по приготовлению пельменей, а россияне удивляются, что их национальный видеохостинг внезапно стал «голливудским эксклюзивом», — посмеялись в пресс-службе.
Теперь у жителей США есть немного времени, чтобы скачать оттуда на свои устройства свои любимые песни и клипы певца Shaman, а также посмотреть трейлер 11-й части фильма «Ëлки». В Rutube поспешили разъяснить, что неразбериха случилась из-за Google Play, который пытается закрыть доступ к российскому видеохостингу почти всех странах, кроме США.
Приложение Rutube стало доступно в AppStore в конце июня, однако уже в августе было оттуда удалено. Видимо руководству «мобильной лавки» было обидно от того, что российский видеохостинг закрепился в топах скачиваний.
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