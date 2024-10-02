Google заплутал в санкциях и сделал Rutube эксклюзивом для американцев

Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube могут скачать только пользователи из США, а всё дело в путанице в Google Play. Об этом сообщила пресс-служба площадки в своём телеграм-канале.

«В магазине Google Play произошла забавная путаница: вместо введения строгих санкций приложение Rutube стало доступно только в США! Американцы уже активно изучают искусство русского стендапа и кулинарные мастер-классы по приготовлению пельменей, а россияне удивляются, что их национальный видеохостинг внезапно стал «голливудским эксклюзивом», — посмеялись в пресс-службе.