Официальный аккаунт Кремля стал доступен на Rutube

На российском видеохостинге Rutube появился официальный аккаунт Кремля — «Кремль. Новости». На площадке размещены видеозаписи мероприятий, в которых участвовал президент РФ Владимир Путин.

На канал Кремля на данный момент подписаны свыше 500 человек. Самый популярный ролик набрал более 17 тысяч просмотров. В нём Путин выступает с речью по случаю дня Москвы.