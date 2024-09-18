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18 сентября, 17:00

Официальный аккаунт Кремля стал доступен на Rutube

На российском видеохостинге Rutube появился официальный аккаунт Кремля — «Кремль. Новости». На площадке размещены видеозаписи мероприятий, в которых участвовал президент РФ Владимир Путин.

На канал Кремля на данный момент подписаны свыше 500 человек. Самый популярный ролик набрал более 17 тысяч просмотров. В нём Путин выступает с речью по случаю дня Москвы.

Rutube заявил о мощнейшей DDoS-атаке за последние два года
Rutube заявил о мощнейшей DDoS-атаке за последние два года

Ранее Life.ru писал, что в РФ создали новый видеохостинг, который заменит YouTube. Сервис имеет похожие функции. Кроме того, там будут действовать некоторые ограничения.

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Shutterstock / FOTODOM / Sharaf Maksumov

Дарья Нарыкова
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