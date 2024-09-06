Rutube заявил о мощнейшей DDoS-атаке за последние два года

Национальный видеохостинг Rutube вечером в пятницу, 6 сентября, пережил мощнейшую за последние два года DDoS-атаку. В пресс-службе платформы предупредили о сбоях в работе сервиса.

«Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года. В данный момент наши специалисты прикладывают все усилия для ликвидации этой угрозы, что может привести к временным сбоям в работе видеохостинга», — сказано в телеграм-канале Rutube.