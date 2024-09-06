ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 18:56

Rutube заявил о мощнейшей DDoS-атаке за последние два года

Национальный видеохостинг Rutube вечером в пятницу, 6 сентября, пережил мощнейшую за последние два года DDoS-атаку. В пресс-службе платформы предупредили о сбоях в работе сервиса.

«Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года. В данный момент наши специалисты прикладывают все усилия для ликвидации этой угрозы, что может привести к временным сбоям в работе видеохостинга», — сказано в телеграм-канале Rutube.

Этим вечером пользователи видеохостинга массово сообщили о неполадках. По данным «Сбой.рф», на проблемы пожаловались минимум 894 человека. В основном обращения поступили из Москвы и области, а также Санкт-Петербурга.

Поломка техники и утечка данных: Россиян призвали не скачивать опасный аналог YouTube
Поломка техники и утечка данных: Россиян призвали не скачивать опасный аналог YouTube

В августе приложение Rutube пропало из магазина AppStore, владельцем которого является американская компания Apple. Подобное случалось и в июне.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sharaf Maksumov

Никита Осипов
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров