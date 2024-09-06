Rutube заявил о мощнейшей DDoS-атаке за последние два года
Национальный видеохостинг Rutube вечером в пятницу, 6 сентября, пережил мощнейшую за последние два года DDoS-атаку. В пресс-службе платформы предупредили о сбоях в работе сервиса.
«Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года. В данный момент наши специалисты прикладывают все усилия для ликвидации этой угрозы, что может привести к временным сбоям в работе видеохостинга», — сказано в телеграм-канале Rutube.
Этим вечером пользователи видеохостинга массово сообщили о неполадках. По данным «Сбой.рф», на проблемы пожаловались минимум 894 человека. В основном обращения поступили из Москвы и области, а также Санкт-Петербурга.
В августе приложение Rutube пропало из магазина AppStore, владельцем которого является американская компания Apple. Подобное случалось и в июне.
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