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Регион
9 августа, 22:00

Приложение Rutube вновь пропало из AppStore

Приложение российского видеохостинга Rutube пропало из магазина AppStore, владельцем которого является американская компания Apple. Об этом сообщила пресс-служба платформы в телеграм-канале.

"Всё последнее время мы возглавляли рейтинг по скачиваниям приложения в AppStore, но сейчас вынуждены сообщить о том, что наше приложение было удалено из магазина приложений AppStore", — говорится в записи.

В компании назвали случившееся "следствием санкций со стороны американской компании", в результате чего для пользователей был затруднён доступ к онлайн-сервису через мобильное приложение. Там отметили, что будут прилагать все усилия для возвращения приложения в AppStore.

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Подобное с приложением Rutube случалось в июне этого года, когда оно пропадало из AppStore. Спустя несколько дней доступ к видеохостингу в онлайн-магазине был восстановлен.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Koshiro K

Артур Лапсаков
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