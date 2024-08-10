Приложение Rutube вновь пропало из AppStore

Приложение российского видеохостинга Rutube пропало из магазина AppStore, владельцем которого является американская компания Apple. Об этом сообщила пресс-служба платформы в телеграм-канале.

"Всё последнее время мы возглавляли рейтинг по скачиваниям приложения в AppStore, но сейчас вынуждены сообщить о том, что наше приложение было удалено из магазина приложений AppStore", — говорится в записи.

В компании назвали случившееся "следствием санкций со стороны американской компании", в результате чего для пользователей был затруднён доступ к онлайн-сервису через мобильное приложение. Там отметили, что будут прилагать все усилия для возвращения приложения в AppStore.