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4 августа, 20:47

Военный лётчик раскрыл, откуда ВСУ могли запустить беспилотники для атаки на Волгоград

Генерал Попов: БПЛА по Волгограду могли запустить с корабля в Каспийском море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могли запустить беспилотники для массированного удара по Волгоградской области в ночь с 3 на 4 августа с корабля в Каспийском море. Таким предположением с аif.ru поделился военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.

Военнослужащий допустил, что украинские беспилотные летательные аппараты летели со стороны юго-востока или востока. Попов полагает, что БПЛА могли запустить даже с корабля или арендованного парохода в Каспийском море.

Он выразил уверенность, что дроны однозначно были запущены не с территории Украины. В таком случае их бы быстро засекли и ликвидировали российские силы противовоздушной обороны. По мнению генерал-майора, возможными местами запуска дронов для атаки на Волгоград могут быть южные районы РФ или территория Казахстана.

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Ранее в ВСУ сделали прогноз, согласно которому к зиме Армия России будет ежедневно запускать по целям на Украине тысячи беспилотников типа «Герань». Как отмечает украинский командир зенитной батареи, военное руководство киевского режима только сейчас начинает думать над способами противодействия таким атакам. Кроме «Гераней» украинцы сталкиваются с множеством и других проблем в зоне спецоперации. В частности, российские дроны не так уж и просто сбить.

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Виталий Приходько
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