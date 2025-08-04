Военный лётчик раскрыл, откуда ВСУ могли запустить беспилотники для атаки на Волгоград

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могли запустить беспилотники для массированного удара по Волгоградской области в ночь с 3 на 4 августа с корабля в Каспийском море. Таким предположением с аif.ru поделился военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.

Военнослужащий допустил, что украинские беспилотные летательные аппараты летели со стороны юго-востока или востока. Попов полагает, что БПЛА могли запустить даже с корабля или арендованного парохода в Каспийском море.

Он выразил уверенность, что дроны однозначно были запущены не с территории Украины. В таком случае их бы быстро засекли и ликвидировали российские силы противовоздушной обороны. По мнению генерал-майора, возможными местами запуска дронов для атаки на Волгоград могут быть южные районы РФ или территория Казахстана.