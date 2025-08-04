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Регион
4 августа, 13:40

«Тысячи БПЛА ежедневно»: Украинский командир сделал пессимистичный прогноз для ВСУ

The Times: ВСУ к зиме столкнутся с тысячами российских беспилотников в сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba

К зиме ВСУ в сутки будут сталкиваться с тысячами российскими беспилотниками-камиказде «Герань». Данное заявление сделал украинский командир зенитной батареи, выразив недовольство в сторону властей Незалежной.

«К зиме мы будем сталкиваться с тысячами БПЛА ежедневно, а наше правительство только сейчас начинает искать ответные меры. Эти решения требовались ещё вчера», — сказал он в интервью The Times.

Кроме «Гераней» украинцы сталкиваются с множеством и других проблем в зоне СВО. В частности, собеседник издания отметил, что российские дроны не так уж и просто сбить. Они стали активно маневрировать, пытаясь уклоняться от перехвата системами ПВО.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ВС РФ изменили свою тактику в зоне проведения спецоперации. Российские силы начали использовать тактику «тотальной пропитки», увеличивая количество диверсионных действий в тылу противника. Он отметил, что особенно активную работу ВС РФ ведут в направлении Красноармейска (Покровска).

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Юлия Сафиулина
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