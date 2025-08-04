К зиме ВСУ в сутки будут сталкиваться с тысячами российскими беспилотниками-камиказде «Герань». Данное заявление сделал украинский командир зенитной батареи, выразив недовольство в сторону властей Незалежной.

«К зиме мы будем сталкиваться с тысячами БПЛА ежедневно, а наше правительство только сейчас начинает искать ответные меры. Эти решения требовались ещё вчера», — сказал он в интервью The Times.

Кроме «Гераней» украинцы сталкиваются с множеством и других проблем в зоне СВО. В частности, собеседник издания отметил, что российские дроны не так уж и просто сбить. Они стали активно маневрировать, пытаясь уклоняться от перехвата системами ПВО.