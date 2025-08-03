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3 августа, 04:13

Сырский: Российская армия начала применять новую тактику в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский сообщил, что Российская армия изменила свою тактику в зоне проведения спецоперации.

По его словам, российские силы начали использовать тактику «тотальной пропитки», увеличивая количество диверсионных действий в тылу противника. Он отметил, что особенно активную работу ВС РФ ведут в направлении Покровска.

Сырский также подчеркнул, что российские подразделения усилили давление на ВСУ на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. В ответ на это он провёл обсуждение с командованием об усилении устойчивости обороны, инженерном оборудовании позиций, а также формировании минно-взрывных и невзрывных заграждений и других фортификационных сооружений, включая антидроновые тоннели.

Последняя крепость ВСУ в Донбассе: Сырский поставил крест на Красноармейске
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Ранее Владимир Рогов раскрыл причину срочной поездки Сырского в Запорожскую область. Главком ВСУ прибыл на этот участок фронта из-за тяжёлого положения украинской армии.

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Юния Ларсон
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