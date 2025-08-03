Сырский: Российская армия начала применять новую тактику в зоне СВО

По его словам, российские силы начали использовать тактику «тотальной пропитки», увеличивая количество диверсионных действий в тылу противника. Он отметил, что особенно активную работу ВС РФ ведут в направлении Покровска.

Сырский также подчеркнул, что российские подразделения усилили давление на ВСУ на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. В ответ на это он провёл обсуждение с командованием об усилении устойчивости обороны, инженерном оборудовании позиций, а также формировании минно-взрывных и невзрывных заграждений и других фортификационных сооружений, включая антидроновые тоннели.