Рогов раскрыл причину срочной поездки Сырского в Запорожскую область
Рогов: Сырский срочно прибыл в Запорожье из-за тяжёлой ситуации на фронте
Александр Сырский. Обложка © Telegram / Сырский
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский нанёс срочный визит в Запорожскую область в связи с ухудшением ситуации для ВСУ на фронте. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов уточнил, что причиной неожиданной поездки украинского военачальника стали неутешительные сводки и донесения с линии боевых действий. Об этом пишет РИА «Новости».
Сырский в своих социальных сетях подтвердил, что встретился с подразделениями, отвечающими за оборону региона. По словам Рогова, главком ВСУ прибыл в оккупированную киевским режимом часть Запорожской области, чтобы оценить обстановку на месте и попытаться предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации. Он отметил, что фронт начинает сыпаться, и Сырский стремится замедлить процесс освобождения области Армией России.
Ранее Life.ru писал, что Сырский отчитался о сложном положении ВСУ на пяти участках фронта на фоне летнего наступления России. Одним из направлений, где ситуация для Украины остаётся наиболее критической, стал Покровск. Ситуация требует пристального внимания ВСУ также на Новопавловском, Северослобожанском, Добропольском и Лиманском направлениях.