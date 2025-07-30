Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский нанёс срочный визит в Запорожскую область в связи с ухудшением ситуации для ВСУ на фронте. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов уточнил, что причиной неожиданной поездки украинского военачальника стали неутешительные сводки и донесения с линии боевых действий. Об этом пишет РИА «Новости».

Сырский в своих социальных сетях подтвердил, что встретился с подразделениями, отвечающими за оборону региона. По словам Рогова, главком ВСУ прибыл в оккупированную киевским режимом часть Запорожской области, чтобы оценить обстановку на месте и попытаться предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации. Он отметил, что фронт начинает сыпаться, и Сырский стремится замедлить процесс освобождения области Армией России.