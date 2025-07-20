Балицкий рассказал о продвижении ВС РФ в Запорожской области

Количество населённых пунктов в Запорожской области, освобождённых от украинских войск, постоянно увеличивается. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в интервью РИА «Новости».

По его словам, российские военные продвигаются вглубь обороны противника. В частности, после взятия села Малиновка, ВС РФ двигаются в направлении Гуляйполя, который является важным узлом обороны и логистики ВСУ на данном участке фронта.

«Число освобождённых населённых пунктов постоянно растёт. Подразделения Армии России постоянно продвигаются в глубину обороны противника. Российские военнослужащие продолжают идти вперёд», — рассказал Балицкий.