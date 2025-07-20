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Опубликовано 20 июля 2025, 02:55

Балицкий рассказал о продвижении ВС РФ в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Количество населённых пунктов в Запорожской области, освобождённых от украинских войск, постоянно увеличивается. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в интервью РИА «Новости».

По его словам, российские военные продвигаются вглубь обороны противника. В частности, после взятия села Малиновка, ВС РФ двигаются в направлении Гуляйполя, который является важным узлом обороны и логистики ВСУ на данном участке фронта.

«Число освобождённых населённых пунктов постоянно растёт. Подразделения Армии России постоянно продвигаются в глубину обороны противника. Российские военнослужащие продолжают идти вперёд», — рассказал Балицкий.

Губернатор подчеркнул, что освобождение территорий происходит не только в Запорожской области, но и на других направлениях.

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17 июля Минобороны доложило об освобождении населенных пунктов Дегтярное в Харьковской области, Каменское в Запорожской области и Попов Яр в Донецкой Народной Республике. В частности, после взятия Каменского открывается возможность для дальнейшего продвижения к городу Запорожье, который на данный момент находится под контролем украинских войск. Также отмечался символизм во взятии Каменского, так как в операции принимали участие казачьи подразделения, освобождающие исторические земли запорожских казаков.

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Антон Голыбин
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