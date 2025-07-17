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Регион
17 июля, 16:45

Рогов рассказал, какие перспективы для России открывает освобождение Каменского

Рогов: Освобождение Каменского открывает ВС РФ путь на город Запорожье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

После того как российские силы заняли село Каменское в Запорожской области, открывается возможность для продвижения к городу Запорожье, который сейчас находится под контролем ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Освобождение Каменского позволит создать плацдарм для дальнейшего продвижения наших войск и открывает прямую дорогу на город Запорожье», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

При этом Рогов отметил символичность того факта, что в освобождении населённого пункта приняли участие подразделения десантно-штурмовых казачьих полков. Он подчеркнул, что ставропольские и кубанские казаки освобождают земли, которые исторически принадлежали запорожским казакам.

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Ранее 17 июля Минобороны доложило, что Армия России взяла под контроль населённый пункт Каменское в Запорожской области. Вместе с тем были освобождены Дегтярное в Харьковской области и Попов Яр в Донецкой Народной Республике.

Ольга Сливченко
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