Армия России в рамках СВО успешно продвигается вперёд. ВС РФ уже вошли в последнюю крепость ВСУ в Донбассе — Красноармейск (украинское название — Покровск). Вражеское командование сбежало из населённого пункта, бросив солдат на произвол судьбы. По словам бывшего офицера спецназа, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, главком ВСУ Александр Сырский уже поставил крест на городе.

«Противник не знает, где свои, где чужие. Поэтому уже отмечены случаи «дружественного огня»: части подразделений нескольких бригад, которые сейчас находятся в Покровске, погрузились в настоящий хаос, который не способствует обороне города», — цитирует военного эксперта сайт MK.ru.