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Регион
28 июля, 10:05

Последняя крепость ВСУ в Донбассе: Сырский поставил крест на Красноармейске

Полковник Матвийчук: Командование ВСУ сбежало из Красноармейска

ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

Армия России в рамках СВО успешно продвигается вперёд. ВС РФ уже вошли в последнюю крепость ВСУ в Донбассе — Красноармейск (украинское название — Покровск). Вражеское командование сбежало из населённого пункта, бросив солдат на произвол судьбы. По словам бывшего офицера спецназа, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, главком ВСУ Александр Сырский уже поставил крест на городе.

«Противник не знает, где свои, где чужие. Поэтому уже отмечены случаи «дружественного огня»: части подразделений нескольких бригад, которые сейчас находятся в Покровске, погрузились в настоящий хаос, который не способствует обороне города», — цитирует военного эксперта сайт MK.ru.

Сырский отчитался о сложном положении ВСУ на пяти направлениях на фоне летнего наступления России
Сырский отчитался о сложном положении ВСУ на пяти направлениях на фоне летнего наступления России

Напомним, ещё 25 июля появились сообщения, что ВС РФ вошли в Красноармейск в ДНР. К тому моменту Армия России проводила наступательные операции одновременно в двух населённых пунктах, расположенных вблизи Красноармейска. В США полагают, что падение города может обрушить весь восточный фронт ВСУ.

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Борис Эльфанд
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