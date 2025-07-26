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26 июля, 19:05

«Эффект домино»: В США в ужасе из-за скорого падения всего восточного фронта ВСУ

Подполковник Дэвис: Падение Покровска может обрушить весь восточный фронт ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

В случае взятия российскими войсками Красноармейска (Покровска) ВСУ грозит обрушение всего восточного фронта. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

«Если Покровск падёт, весь восточный фронт может начать рушиться», — считает отставной офицер.

Дэвис прогнозирует, что в ближайшей перспективе положение украинских войск продолжит ухудшаться, приближаясь к точке, когда они потеряют возможность сдерживать наступление российской армии. По его оценкам, именно падение Покровска может стать событием, которое создаст эффект домино на всём восточном направлении.

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Напомним, накануне появились сообщения, что российские подразделения зашли в Красноармейск. Официально это не подтверждалось. Пока что остаётся открытым вопрос: заходят ли в Покровск только российские ДРГ или же начался непосредственный штурм города?

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Юрий Лысенко
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