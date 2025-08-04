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4 августа, 15:18

Военный эксперт назвал цели ночных ударов по авиабазе на западе Украины

Эксперт Матвийчук: В Староконстантинове находились самолёты ВСУ для ударов по РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Popsuievych

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Popsuievych

Разведданные поступают из множества источников — спутниковых систем, агентов и информаторов. Благодаря этому атаки по объектам не бывают случайными. Вероятно, на авиабазе Староконстантинов в одноимённом городе размещались самолёты, способные наносить удары по российским войскам. Об этом сообщил «Царьграду» военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, эта база могла служить узлом для перегрузки и доставки грузов из западных стран, включая боевую технику и боеприпасы. Также там, по мнению эксперта, концентрировалось значительное количество личного состава, которого авиация перебрасывала на различные участки фронта с целью усиления сопротивления российским силам. Удары были направлены на разрушение аэродрома и ликвидацию ключевых целей.

Для уничтожения такого стратегического объекта, как Староконстантинов, требуется масштабная наступательная операция с участием ВВС. Однако Россия не может бросить столь значительные силы на одну лишь задачу, рискуя ослабить поддержку своих войск на поле боя.

Поэтому применяется иной подход: раз или два в месяц наносятся мощные авиаудары, уничтожая важное оборудование и, при удаче, вражеские самолёты. Противник пытается минимизировать потери, оперативно выводя технику из зоны поражения и переводя её в воздушное пространство стран НАТО.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия нанесла удар ракетами «Кинжал» по авиабазе ВСУ в Староконстантинове. Это один из ключевых аэродромов украинских войск, расположенный в Хмельницкой области. Также возле объекта были замечены беспилотники ВС РФ.

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Владимир Озеров
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