Разведданные поступают из множества источников — спутниковых систем, агентов и информаторов. Благодаря этому атаки по объектам не бывают случайными. Вероятно, на авиабазе Староконстантинов в одноимённом городе размещались самолёты, способные наносить удары по российским войскам. Об этом сообщил «Царьграду» военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, эта база могла служить узлом для перегрузки и доставки грузов из западных стран, включая боевую технику и боеприпасы. Также там, по мнению эксперта, концентрировалось значительное количество личного состава, которого авиация перебрасывала на различные участки фронта с целью усиления сопротивления российским силам. Удары были направлены на разрушение аэродрома и ликвидацию ключевых целей.

Для уничтожения такого стратегического объекта, как Староконстантинов, требуется масштабная наступательная операция с участием ВВС. Однако Россия не может бросить столь значительные силы на одну лишь задачу, рискуя ослабить поддержку своих войск на поле боя.

Поэтому применяется иной подход: раз или два в месяц наносятся мощные авиаудары, уничтожая важное оборудование и, при удаче, вражеские самолёты. Противник пытается минимизировать потери, оперативно выводя технику из зоны поражения и переводя её в воздушное пространство стран НАТО.