Ночной рейд возмездия: Как «Кинжалы» и «Герани» разнесли военные хабы ВСУ на Украине Российские войска обнуляют поставки западного оружия для ВСУ. Под удар «Кинжалов» и «Гераней» попал крупный военный хаб Староконстантинов, где прятали истребители F-16 и систему ПВО Patriot. Подробности — в материале Life.ru. 28 июля, 12:28 Аэродром Староконстантинова — ключевой хаб западных поставок для ВСУ. Обложка © «Шедеврум»

Российские войска нанесли очередной удар по военным объектам Украины. Воздушные тревоги звучали в столичном регионе, Сумской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Кировоградской и Одесской областях. Особое внимание заслуживают прилёты в Хмельницкой области.

— Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которого поражены инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов, — рассказали в Минобороны.

Разгром аэродрома Староконстантинова: уничтоженные F-16, Patriot и склады оружия

Один из основных ударов пришёлся на аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.

— Сегодня ночью наши ракеты опять ушли в Староконстантинов. Надо же, какова живучесть аэродрома, который там расположен, никак мы его не выведем из игры полностью <…> Впрочем, может и не было задач «рыхлить» тротилом ВВП и рулёжки, может, мы били по какому-то грузу, который там накопился. Ударить вовремя, это и есть искусство войны, — пишет военный корреспондент Александр Сладков.

Основной удар пришёлся на военный аэродром ВСУ в Староконстантинове. Фото © Shutterstock AI

Военный блогер Юрий Подоляка сообщает, что на этом объекте находились истребители F-16 и Mirage, а также системы ПВО Patriot. Данные самолёты использовались для запуска ракет по территории России. Он отмечает, что их уничтожение важно и для дальнейших ударов по тылам Украины.

— Как показывает практика первых месяцев применения иностранных самолётов, они — довольно эффективное средство перехвата наших БПЛА «Герань». Соответственно, их уничтожение, как и уничтожения инфраструктуры их базирования, крайне важно и для общего успеха наших ударов, — объяснил Подоляка.

По данным канала «Военная хроника», первый удар был нанесён БПЛА «Герань-2», тем самым было разряжено ПВО противника. Далее уже прилетели ракеты. Есть версия, что в этот момент на объекте производилась разгрузка западного вооружения.

— Военный аэродром на окраине Староконстантинова Хмельницкой области, помимо места базирования военной авиации, является одним из основных хабов поставки вооружений. Удары по нему наносятся регулярно. Вполне возможно, сегодняшней целью могли стать западные комплексы ПВО, разговоры о поставках которых велись в последнее время, — объясняет канал WarGonzo.

Россия наращивает производство БПЛА: как «Герани» и «Герберы» изменили войну

Американский телевизионный канал CNN утверждает, что Россия расширяет производственные мощности предприятия, занимающегося выпуском ударных БПЛА. Уже сейчас в Алабуге строятся новые цеха, а в Сети попадаются объявления с вакансиями. Здесь выпускают не только «Герани» и «Герберы». Собеседники журналистов предполагают, что беспилотники также будут отправляться на экспорт.

— Полагаю, это говорит о стремлении российского правительства нарастить широкий выпуск и заключить долгосрочные контракты, которые подразумевают, что мы купим всё, что вы произведёте, — сказал глава Института науки и международной безопасности Дэвид Олбрайт.

Россия наращивает объёмы производства БПЛА. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Расширение производства даёт свои плоды. Журналисты CNN посчитали, что в июне 2025 года Россия выпустила по Украине почти 5,5 тысячи «Гераней» или аналогов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, произошло увеличение в 16 раз. Естественно, большое количество ударов требует и большое количество ПВО, о чём регулярно говорит Владимир Зеленский.

— Мой запрос относительно 10 систем Patriot и соответствующего объёма ракет к этим системам. Германия готова оплатить — у меня есть с ними договорённости — две системы. Норвегия готова оплатить — у меня есть двухсторонние договорённости с премьером — одну систему, — говорил он в начале июля.

26 июля Украина якобы получила от Германии три такие системы. Возможно, что именно они и были уничтожены в Староконстантинове.

Авторы Даниил Черных