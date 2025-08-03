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Регион
3 августа, 00:06

На границе Эстонии с Россией установили железные ворота и выдвижные барьеры

Ворота и барьеры на КПП между Россией и Эстонией. Обложка © Telegram / NARVA CHECKPOINT with Anastassija

Ворота и барьеры на КПП между Россией и Эстонией. Обложка © Telegram / NARVA CHECKPOINT with Anastassija

На мосту через реку Нарва, который соединяет Эстонию и Россию, разместили крупные металлические ворота. Также активно готовятся к установке выдвижных барьеров, которые смогут полностью перекрыть движение автотранспорта. Об этом сообщает издание ERR.

Ворота и барьеры на КПП между Россией и Эстонией. Видео © Telegram / NARVA CHECKPOINT with Anastassija

Руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу отметил, что барьеры поставят на всех въездах. Это включает площадь Пеэтри, улицу Тулевику и границу с Россией. На данный момент ворота на мосту блокируют только автомобильную полосу. В будущем планируют установить и ворота для пешеходов.

«Это нужно в первую очередь для повышения безопасности пограничного пункта. Установка барьеров поможет предотвратить несанкционированный проезд. Также установка ворот позволит лучше контролировать ситуацию на мосту в случае массового потока мигрантов», — объяснил Ээнсалу.

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Установку барьеров и ворот должны завершить к концу сентября.

Ранее Life.ru сообщал, что эстонские пограничники создают сложности для своих граждан, отправляющихся в Россию с туристическими целями. В результате на границе со стороны Эстонии образуются многокилометровые очереди.

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Лия Мурадьян
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