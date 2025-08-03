На границе Эстонии с Россией установили железные ворота и выдвижные барьеры

На мосту через реку Нарва, который соединяет Эстонию и Россию, разместили крупные металлические ворота. Также активно готовятся к установке выдвижных барьеров, которые смогут полностью перекрыть движение автотранспорта. Об этом сообщает издание ERR.

Ворота и барьеры на КПП между Россией и Эстонией. Видео © Telegram / NARVA CHECKPOINT with Anastassija

Руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу отметил, что барьеры поставят на всех въездах. Это включает площадь Пеэтри, улицу Тулевику и границу с Россией. На данный момент ворота на мосту блокируют только автомобильную полосу. В будущем планируют установить и ворота для пешеходов.

«Это нужно в первую очередь для повышения безопасности пограничного пункта. Установка барьеров поможет предотвратить несанкционированный проезд. Также установка ворот позволит лучше контролировать ситуацию на мосту в случае массового потока мигрантов», — объяснил Ээнсалу.

Установку барьеров и ворот должны завершить к концу сентября.