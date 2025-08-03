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Регион
2 августа, 21:02

В Финляндии прошёл автопробег за открытие границы с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

В Финляндии состоялся автопробег, организованный в поддержку открытия границы с Россией. Депутат городского совета Лаппенранты Иван Девяткин заявил, что в мероприятии приняли участие более ста автомобилей.

«Здесь действительно много машин. Мы имеем право пересекать восточную границу, видеть наших близких, родственников, семью и любимых», – сказал Девяткин РИА «Новости».

Участники автопробега, который согласовали с полицией, направились к закрытому контрольному пункту Нуйямаа. Этот КПП ранее был одним из самых загруженных по пассажиропотоку до закрытия границы финскими властями в ноябре 2023 года. Причиной закрытия стал, по заверениям Хельсинки, неконтролируемый поток беженцев из третьих стран, в котором власти Финляндии обвинили Москву. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда охарактеризовала данное решение как проявление двойных стандартов Запада.

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Ранее Life.ru писал, что туризм в Восточной Финляндии почти полностью заглох без россиян. Раньше российские путешественники составляли значительную часть посетителей региона.

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Юния Ларсон
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