Жара и «раскопки»: Эстония изводит туристов в километровых очередях на границе России

Эстонские пограничники препятствуют въезду собственных граждан в Россию с туристическими целями. Из-за этого на границе начали образовываться многокилометровые очереди, сообщает Telegram-канал SHOT.

Эстонские пограничники не пускают своих сограждан в Россию попутешествовать. Видео © SHOT

Эстонские пограничники не пускают своих сограждан в Россию попутешествовать. Фото © SHOT

С наступлением сезона отпусков и жаркой погоды на пограничном пункте Нарва – Ивангород образовались огромные очереди из туристов из стран Прибалтики, желающих отдохнуть, закупиться продуктами, одеждой и техникой, цены на которые в России значительно ниже. Эстонское же правительство всячески препятствует этому и, например, уже провело работы по перекопке моста Дружбы.

При этом российские пограничники не создают препятствий для въезда в Эстонию. В то время как ожидание на той стороне может составлять от 8 до 10 часов. Людям приходится брать с собой стулья, чтобы отдохнуть в очереди, а местные активисты начали раздавать воду. Появились и лица, предлагающие платное место в очереди за 50–80 евро (около 4600 рублей).

«Всё сделано для того, чтобы люди не посещали Россию», — рассказывают туристы.