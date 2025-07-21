Польша снова строит противотанковые ежи и роет окопы на границе с Россией
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Польша усиливает оборону на восточных рубежах, устанавливая противотанковые заграждения и выкапывая окопы. Об этом сообщило Управление материально-технического обеспечения Вооружённых сил страны.
Согласно официальному заявлению, завершён очередной этап закупок инженерного оборудования для возведения так называемого «Восточного щита». Региональная база логистики передала необходимые средства для укрепления польской оборонительной линии.
Среди приобретённых материалов — железобетонные противотанковые ежи, модульные окопы для стрелков, подпорные конструкции и специальные стальные тросы. Организацией доставки и установкой оборонительных сооружений занимается 1-я Поморская бригада материально-технического обеспечения, отметили представители армии.
Польша приступила к установке противотанковых заграждений на границе с Россией ещё в прошлом году. В октябре 2024 года поступила первая информация о запуске проекта «Восточный щит», в рамках которого начали укреплять восточную границу страны. Монтировать оборонительные сооружения стали примерно с ноября — речь шла о создании минных полей и установке железобетонных барьеров, рассчитанных на сдерживание бронетехники. Позже стало известно о решении Европейской комиссии выделить Польше 52 миллиона евро для дальнейшего усиления рубежей с Россией и Белоруссией.