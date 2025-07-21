Польша снова строит противотанковые ежи и роет окопы на границе с Россией

Польша усиливает оборону на восточных рубежах, устанавливая противотанковые заграждения и выкапывая окопы. Об этом сообщило Управление материально-технического обеспечения Вооружённых сил страны.

Согласно официальному заявлению, завершён очередной этап закупок инженерного оборудования для возведения так называемого «Восточного щита». Региональная база логистики передала необходимые средства для укрепления польской оборонительной линии.