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11 декабря, 19:30

PAP: Польша получит 52 млн евро от ЕК для усиления границы с РФ и Белоруссией

Польша станет крупнейшим получателем средств от Европейской комиссии среди стран, граничащих с Россией и Белоруссией, передаёт агентство РАР. В общей сложности ЕК распределит 170 миллионов евро, из которых 52 миллиона предназначены для Варшавы.

«Европейская комиссия объявила в среду, что предоставит дополнительные средства в размере 170 миллионов евро государствам-членам, граничащим с Россией и Белоруссией, для более эффективной охраны границ. Польша получит 52 миллиона евро», — отмечает издание.

Финансирование будет направлено на модернизацию систем электронного наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей и развёртывание мобильного оборудования для обнаружения и нейтрализации беспилотников.

«Эти инициативы призваны обеспечить более эффективный мониторинг приграничных территорий в режиме реального времени. Также планируется повысить мобильность пограничных патрулей», — говорится в публикации.

Проживающие на границе с Россией поляки встали на дыбы из-за «Восточного щита»
Проживающие на границе с Россией поляки встали на дыбы из-за «Восточного щита»

Напомним, первые сообщения об укреплении польской границы в рамках так называемой программы «Восточный щит» появились в октябре. Строительство оборонительных сооружений началось в ноябре этого года, Польша планирует разместить на границе даже минные поля и железобетонные ежи против техники.

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Shutterstock / FOTODOM / Fotokon

Анатолий Цейко
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