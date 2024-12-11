PAP: Польша получит 52 млн евро от ЕК для усиления границы с РФ и Белоруссией
Польша станет крупнейшим получателем средств от Европейской комиссии среди стран, граничащих с Россией и Белоруссией, передаёт агентство РАР. В общей сложности ЕК распределит 170 миллионов евро, из которых 52 миллиона предназначены для Варшавы.
«Европейская комиссия объявила в среду, что предоставит дополнительные средства в размере 170 миллионов евро государствам-членам, граничащим с Россией и Белоруссией, для более эффективной охраны границ. Польша получит 52 миллиона евро», — отмечает издание.
Финансирование будет направлено на модернизацию систем электронного наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей и развёртывание мобильного оборудования для обнаружения и нейтрализации беспилотников.
«Эти инициативы призваны обеспечить более эффективный мониторинг приграничных территорий в режиме реального времени. Также планируется повысить мобильность пограничных патрулей», — говорится в публикации.
Напомним, первые сообщения об укреплении польской границы в рамках так называемой программы «Восточный щит» появились в октябре. Строительство оборонительных сооружений началось в ноябре этого года, Польша планирует разместить на границе даже минные поля и железобетонные ежи против техники.
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