Россия 1 августа закроет 20 пунктов пропуска через украинскую границу

С 1 августа Россия официально закрывает 20 пунктов пропуска на границе с Украиной. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Закрыть с 1 августа 2025 г. пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины от 8 февраля 1995 г.», — говорится в указе.

Согласно распоряжению, среди закрываемых пунктов — 13 автомобильных и 7 железнодорожных переходов. Часть из них фактически перестала функционировать ещё в 2022 году после вхождения новых регионов в состав России.

Решение связано с изменением линии границы после референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Ранее эти переходы действовали на основании межправительственного соглашения 1995 года.